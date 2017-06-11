Пассажирские «Кометы» возвращаются на Черноморское побережье
Пассажирские суда на подводных крыльях «Комета» снова будут курсировать вдоль Черноморского побережья, сообщил журналистам генеральный директор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.
Предприятие, которое будет отвечать за перевозку пассажиров, создано в Анапе, рассказал он «РИА Новости». Тарасенко отметил, что раньше эти перевозки были невыгодны.
«Но вот поступили заявки, в частности от компании «Черноморские скоростные линии», что многим интересно с Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти», — сказал он. Точных сроков реализации проекта Тарасенко не назвал, отметив, что «компании получают лицензии».