Пассажирские суда на подводных крыльях «Комета» снова будут курсировать вдоль Черноморского побережья, сообщил журналистам генеральный директор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

Предприятие, которое будет отвечать за перевозку пассажиров, создано в Анапе, рассказал он «РИА Новости». Тарасенко отметил, что раньше эти перевозки были невыгодны.

«Но вот поступили заявки, в частности от компании «Черноморские скоростные линии», что многим интересно с Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти», — сказал он. Точных сроков реализации проекта Тарасенко не назвал, отметив, что «компании получают лицензии».