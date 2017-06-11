«Большую спортивную тренировку» проведут в День России, 12 июня, в столичном парке «Сокольники» олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина.

Мероприятие пройдет на Фестивальной площади парка. Старт спортивного праздника, на котором будут присутствовать знаменитые спортсмены, запланирован на 12:00. Организатором тренировки на Фестивальной площади парка выступает телеканал «Матч ТВ».

Помимо тренировки все посетители «Сокольников» смогут сфотографироваться с кубком победителя Российской футбольной премьер-лиги. Возможность сфотографироваться с трофеем, которым владеет московский «Спартак», будет доступна для всех желающих с 14:00 до 17:00, когда кубок будет выставлен на обозрение.

Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA-2017 и выиграть призы, завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.