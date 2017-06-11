Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после воссоединения полуострова с Россией около 500 тыс. украинских туристов ежегодно посещают Крым.

«Ежегодно Крым посещает около полумиллиона украинских туристов, уже после возвращения Крыма в состав России. Они чувствуют себя здесь комфортно», — заявил Аксенов на медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами».

Глава республики подчеркнул, что крымчане весьма дружелюбно относятся к гостям с Украины.

«Никаких препятствий им нет: разговаривают на украинском, в магазинах им спокойно отвечают», — добавил Аксенов.