СМИ Сирии сообщили о ликвидации предводителя террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.). По данным государственного телевидения Сирии, Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован в ходе авианалета на Ракку.

«Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail отмечает, что подтверждения этой информации со стороны группировки пока нет. Сообщения о нейтрализации главаря ИГ появляются регулярно, неоднократно сообщалось о его «смертельных» ранениях и арестах.

Аль-Багдади ранее находился в Мосуле, но был вывезен в Ракку.