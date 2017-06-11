Airbus готов перенести производство новых моделей самолетов из Великобритании, если не будут учтены при Brexit требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании.

Как пишет The Sunday Times, президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье выставил целый перечень требований за несколько дней до того, как британское правительство должно начать с Евросоюзом переговоры о выходе из объединения.

«Мы хотим остаться в Великобритании, но только если условия, которые позволят осуществлять деятельность в интегрированной организации, будут учтены. Давайте представим, что я не смогу посетить свои заводы из-за того, что не являюсь британским подданным», — приводит издание слова Брежье, который также отметил, что создать новый завод где-нибудь в мире будет очень легко.

«У нас будет много предложений», — добавил президент Airbus.

В настоящий момент на территории страны Airbus производит крылья для самолетов в городе Филтон и в Бротоне. Компания обеспечивает около 10 тыс. рабочих мест.