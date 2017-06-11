Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что из-за травмы пропустит Уимблдонский турнир и другие турниры сезона на траве.

Как сообщила теннисистка, дынные медицинского обследования показали, что она не сможет сыграть на Уимблдоне и других травяных турнирах из-за надрыва мышцы. При этом Шарапова в своем Facebook поблагодарила организаторов турнира в Бирмингеме за готовность предоставить ей wild card — специальное приглашение.

Ранее Шараповой не предоставили приглашения ни в квалификацию, на в основную сетку Roland Garros и она пропустила Открытый чемпионат Франции. Применительно к Уимблдону Шарапова заявляла, что не будет просить wild card, а пробьется в основную сетку через квалификацию.

Шарапова сообщила также, что планирует выступить на турнире в Стэнфорде, который начнется 31 июля.

В настоящее время Шарапова занимает 178-е место в мировом рейтинге. Она является бывшей первой ракеткой мира и победительницей пяти турниров Большого шлема.