Необходимости реагировать на какие-либо события в рамках соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) сейчас нет, пока всё идет по плану, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что на ближайшей встрече мониторингового комитета ОПЕК+, которая, как планируется, пройдет в России в июле, на данный момент планируется только обсуждение степени выполнения участниками достигнутых ранее договоренностей.

В конце 2016 года ОПЕК и нефтедобывающие страны договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Из этой суммы 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая договор продлили до конца марта 2018 года.