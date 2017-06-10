Германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает за более тесное сотрудничество с Францией. Министр отметила, что поддерживает создание военного союза с Пятой республикой.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали поручения министрам обороны и финансов разработать инициативу по созданию оборонного фонда до 13 июля.

«Мы, европейцы, должны взять свою безопасность в свои руки», — заявила фон дер Ляйен, сообщает «РИА Новости». «Мы могли бы улучшить воздушное сообщение между Германией и Францией и привлекать другие страны», — предложила министр.

Ранее о том, что жителям Европы стоит самостоятельно заботиться о собственной безопасности, заявила Ангела Меркель.