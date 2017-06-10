Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» Андрей Горьков задержан в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями и причинению корпорации ущерба в размере более 738 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж», — пояснила представитель Следственного комитета.

По версии следствия, Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 год вопреки интересам «РОСНАНО» размещал на постоянной основе средства корпорации в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания. Таким образом, управляющий директор корпорации фактически финансировал деятельность кредитной организации.

Как пояснила Светлана Петренко, накануне отзыва лицензии у указанного банка активы «РОСНАНО» были выведены в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.