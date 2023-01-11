Блаженная Ксения Петербургская: День памяти в 2023 году, в чем помогает святая

В понедельник, 6 февраля 2023 года, отмечается День память Ксении Петербургской — известной русской святой, небесной покровительницы Петербурга.

Житие Блаженной Ксении Петербургской

Настоящее имя Ксении Петербургской — Ксения Григорьевна Петрова. Годы жизни Блаженной точно никто не знает. Считается, что она родилась между 1719 и 1730 гг.

У нее была благочестивая семья, но после внезапной смерти мужа Ксения «приняла на себя подвиг казаться безумной». Стала называться именем супруга — Андрей Федорович, носить его костюм. Когда тот истлел, облачилась в лохмотья.

Утверждают, что святая начала творить чудеса еще при жизни.

О чем молятся Ксении Петербургской

Святая Ксения является покровительницей обездоленных и несчастных верующих. Ее просят об утешении в горе и самом важном.

Студенты обращаются к Блаженной за помощью в учебе, холостые девушки и парни — об обретении пары и счастливом браке, бездетные семьи — о зачатии и рождении здорового ребенка.

Считается, что особенно сильная молитва как раз в день ее памяти.

Где находится часовня Ксении в Санкт-Петербурге

В лик православных святых Блаженную Ксению Петербургскую возвели 1988-м. С тех пор у Петербурга, помимо апостолов Петра и Петра и Благоверного князя Александра Невского, появилась еще одна небесная заступница и покровительница.

Ксения Блаженная известна и почитаема не только в Санкт-Петербурге. Ей молятся во всех православных церквях.

Похоронена она в Василеостровском районе на Смоленском кладбище. Именно там находится часовня, куда поклониться Ксении приезжают со всей страны.

Есть поверье: если три раза обойти часовню Блаженной, думая о заветном, Блаженная услышит просьбу и исполнит ее.

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