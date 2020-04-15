Синоптики рассказали о похолодании и дожде в Москве 15 апреля

В Москве в среду, 15 апреля, ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется от +5 до +7 градусов. В ночь на четверг существенно похолодает, столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. Ожидается западный ветер 6–11 м/с с порывами до 12–14 м/с, атмосферное давление — 736 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться между +3 и +8. Ночью в регионе возможны заморозки до -3.

По данным синоптиков, пришедшая в столичный регион погода способна оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей с проявлениями переутомления и психологического дискомфорта, информирует портал «Метеоновости».

Ранее 13 апреля в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве и области на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день без значительного потепления. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов.