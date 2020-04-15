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Президент UFC назвал дату проведения турнира на частном острове

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о проведении 9 мая турнира UFC 249 на частном острове. Об этом глава организации рассказал в беседе с телеканалом ESPN.

Одним из возможных главных событий предстоящего турнира UFC 249 может стать бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Также за титул чемпионов, вероятно, поборются: Генри Сехудо и Доминик Круз (в полусреднем весе), Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер (в полулегком весе). Отмечается, что сюрпризом турнира может стать реванш между бойцами Энтони Петтисом и Дональдом Серроне.

Уайт заявил, что всё еще формирует список участников турнира UFC 249, ранее намеченного на 21 и 28 марта, 11 и 18 апреля, но отмененного из-за пандемии на неопределенное время.

Точное место проведения турнира Уайт не назвал. На прошлой неделе он заявлял, что собирается проводить шоу на так называемом бойцовском острове.

Изначально последний бой за временный титул чемпиона UFC в легком весе должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля между бойцами Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Впоследствии россиянин отказался от участия в чемпионате из-за невозможности приезда в США, из-за чего его заменил американец Джастин Гэтжи.

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