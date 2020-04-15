У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19

В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил глава региона Василий Носов.

Губернатор отметил, что все работники артели находятся под наблюдением врачей, а предприятие было закрыто на карантин.

«Первый заболевший получает кислородную поддержку, еще двум с помощью КТ (компьютерной томографии — Ред.) диагностировали воспаления, одна женщина находится в зоне риска. Сегодня их санавиацией доставят в магаданский инфекционный госпиталь», — сообщил Носов в Instagram.

Согласно данным оперштаба, в Магаданской области коронавирус официально диагностировали у троих человек — 50-летней женщины и у двух вахтовиков артели «Кривбасс». Причем местная жительница уже выздоровела и выписана из больницы.

Ранее губернатор заявил, что один из двух заболевших мужчин чувствует себя хорошо и в случае успешной сдачи анализов он будет выписан домой 19 апреля. За жизнь второго борются врачи.

По состоянию на 14 апреля в России зафиксировано 21 102 случая заболевания COVID-19. От инфекции излечились 1694 пациентов. Скончались 170 человек.

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