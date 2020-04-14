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Более 25 км железных дорог отремонтируют в Тульской области

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В Тульском регионе Московской железной дороги стартовала летняя ремонтно-путевая кампания. Работы будут проводиться в несколько этапов: в апреле – мае, июне – августе и в сентябре.

Всего запланировано обновить 25 км пути. Практически половина этого объема – 45% – будет выполнена по технологии «закрытый перегон», когда ремонтируемый участок закрывается для движения поездов. Такой метод позволят повысить качество, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы, передает ИА «Тульские известия».

Самые масштабные работы по капитальному ремонту пути уже начаты на участке Тула-Хомяково (запланирован ремонт 10 км пути).

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