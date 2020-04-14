Мишустин поручил начать работу над запуском беспилотных машин в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств начать работу по вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах страны. Документ опубликован на сайте правительства во вторник, 14 апреля.

«Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства», — отмечается в тексте.

Комплекс мер поручено разработать Минтрансу, МВД России, Минпромторгу и Минэкономразвития России в сотрудничестве с представителями научно-технологического сообщества.

Срок исполнения — до 12 мая 2020 года.

Указание направлено на выполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами 11 марта 2020 года.

4 марта Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) сообщил о начале тестирования в столице нового беспилотного автомобиля. По словам заместителя руководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуально-транспортным системам Андрея Воробьева, основное отличие от предшественников заключается в том, что новый автомобиль может обмениваться информацией с интеллектуальными дорожными системами.