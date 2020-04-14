Прямой эфир

Детский конный «Казачий дозор» хотят создать в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс 2020 года. Среди поступивших из Липецкой области инициатив есть создание детской конной казачьей дружины «Казачий дозор». На реализацию проекта в селе Казаки Елецкого района требуется около 870 тыс. рублей.

Деятельность «Казачьего дозора» будет направлена на формирование патриотических ценностей у молодежи допризывного возраста. Планируется, что дети после обучения войдут в дружину, которая регулярно будет участвовать в мероприятиях по охране правопорядка, нередко совместно с представителями полиции, Росгвардии, старшими казаками. Об этом информирует GOROD48.

В 2019 году в селе Казаки был открыт Центр казачьей культуры. В местной школе вот уже несколько лет функционируют казачьи кадетские классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школа в Рязани создаст IT-лабораторию за 2,5 млн рублей
Казаки проследят за соблюдением запрета на заселение в кубанские отели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020