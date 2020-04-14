Детский конный «Казачий дозор» хотят создать в Липецкой области

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс 2020 года. Среди поступивших из Липецкой области инициатив есть создание детской конной казачьей дружины «Казачий дозор». На реализацию проекта в селе Казаки Елецкого района требуется около 870 тыс. рублей.

Деятельность «Казачьего дозора» будет направлена на формирование патриотических ценностей у молодежи допризывного возраста. Планируется, что дети после обучения войдут в дружину, которая регулярно будет участвовать в мероприятиях по охране правопорядка, нередко совместно с представителями полиции, Росгвардии, старшими казаками. Об этом информирует GOROD48.

В 2019 году в селе Казаки был открыт Центр казачьей культуры. В местной школе вот уже несколько лет функционируют казачьи кадетские классы.