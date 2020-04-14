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Ульяновский конкурс красоты проведут в режиме онлайн

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Традиционный конкурс «Мисс Заволжье – 2020» в Ульяновске организуют в виртуальном пространстве. Прием заявок продлится до 20 апреля. Их будут рассматривать сотрудники Дворца культуры «Руслан» и Театра моды «Эксклюзив».

Привлекательных и артистичных жительниц Заволжского района приглашают проявить себя в интернет-пространстве, отмечает 1ul.ru. Победительниц выберут в пяти возрастных группах: младшая — от 5 до 8 лет, мини-мисс назначат среди участниц 9–11 лет, в группу «юниоров» наберут девочек от 12 до 16 лет, в старшую группу войдут девушки 17–28 лет, не состоящие в браке и не имеющие детей.

Напомним, прием заявок на первую волну тюменского конкурса проектов «ЦЕХ» закончился. Защита будет проходить в период с 14 по 17 апреля в онлайн-формате. В этом году участники предлагают международные детские, хореографические и театральные фестивали. Кроме того, есть идеи для создания мобильного приложения «Тюмень театральная».

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