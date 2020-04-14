Патрулирование улиц усилили в Перми

Число нарядов полиции увеличилось на улицах Перми в 1,5 раза в связи угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Все мероприятия во время действия режима самоизоляции полиция проводит совместно с сотрудниками Росгвардии. К патрулированию привлекают народную дружину, частные охранные предприятия и более 100 волонтеров, передает ИА «Ура.ру». По данным начальника управления МВД России по Перми Алексея Турова, в последнее время в городе стало меньше происшествий. «Ведем разъяснительную работу, чтобы граждане оставались дома и не было увеличения случаев заражения», — подчеркнул Туров.

Правоохранительные органы РФ фиксируют рост преступности на фоне ситуации с коронавирусом, но это отдельные случаи. Истерике по этому поводу поддаваться не нужно, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Очень важно призвать всех не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует нашего повышенного внимания», — сказал Песков.