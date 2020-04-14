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Минтранс поручил авиакомпаниям отменить бесплатный перелет для ветеранов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минтранс России поручил авиакомпаниям отменить акции по бесплатному перелету внутри страны для ветеранов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

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«В соответствии с поручением Минтранса России от 10 апреля прошу организовать работу по вопросу отмены проведения запланированных акций по предоставлению ветеранам ВОВ 1941–1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории РФ в межсубъектном сообщении в период празднования 75-й годовщины победы ВОВ», — говорится в телеграмме.

Она разослана в авиакомпании, аэропорты и межтерриториальные управления Росавиации. Уточняется, что перевозчики должны уведомить ветеранов, уже купивших авиабилеты, о нецелесообразности совершения поездок в период ограничений, введенных в целях борьбы COVID-19. Также они обязаны при наличии соответствующих заявлений обеспечить возврат авиабилетов.

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