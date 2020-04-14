Минтранс поручил авиакомпаниям отменить бесплатный перелет для ветеранов
Минтранс России поручил авиакомпаниям отменить акции по бесплатному перелету внутри страны для ветеранов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.
«В соответствии с поручением Минтранса России от 10 апреля прошу организовать работу по вопросу отмены проведения запланированных акций по предоставлению ветеранам ВОВ 1941–1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории РФ в межсубъектном сообщении в период празднования 75-й годовщины победы ВОВ», — говорится в телеграмме.
Она разослана в авиакомпании, аэропорты и межтерриториальные управления Росавиации. Уточняется, что перевозчики должны уведомить ветеранов, уже купивших авиабилеты, о нецелесообразности совершения поездок в период ограничений, введенных в целях борьбы COVID-19. Также они обязаны при наличии соответствующих заявлений обеспечить возврат авиабилетов.
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