Режим повышенной готовности к паводку отменили в Вологодской области

В Вологодской области сняли режим повышенной готовности к весеннему паводку — угроза подтопления населенных пунктов миновала.

Как рассказал ИА FlashNord глава регионального комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев, ледоход прошел без аварий. Ситуация на водоемах стабильная.

Режим повышенной готовности ввели в регионе 2 марта для возможности оперативного реагирования в случае неблагоприятного развития ситуации с паводком.

Между тем в ближайшие сутки, 15 апреля, в Вологодской области обещают повышение уровня рек, в частности, из-за сильных дождей.