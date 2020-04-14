Режим повышенной готовности к паводку отменили в Вологодской области
В Вологодской области сняли режим повышенной готовности к весеннему паводку — угроза подтопления населенных пунктов миновала.
Как рассказал ИА FlashNord глава регионального комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев, ледоход прошел без аварий. Ситуация на водоемах стабильная.
Режим повышенной готовности ввели в регионе 2 марта для возможности оперативного реагирования в случае неблагоприятного развития ситуации с паводком.
Между тем в ближайшие сутки, 15 апреля, в Вологодской области обещают повышение уровня рек, в частности, из-за сильных дождей.