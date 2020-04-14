Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

В Белорецком районе Башкирии столкнулись легковая отечественная машина и грузовик. Погиб один человек, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла 14 апреля на 175-м км автодороги Уфа–Инзер–Белорецк. Лоб в лоб столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и грузовик Hino, пишет «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель «Лады» поехал на летней резине в снегопад.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших.