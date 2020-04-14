Главгосэкспертиза одобрила измененный проект очистных сооружений в Коктебеле

Крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил измененный проект строительства очистных сооружений в Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Согласно проекту, в Коктебеле запланировано строительство новых очистных сооружений с системой напорных коллекторов. Они предназначены для подачи сточных вод в главную канализационную насосную станцию, пишет ИА «Крыминформ».

Производственная мощность объекта составит 5 тыс. кубометров в сутки с возможностью увеличения до 10 тыс. Протяженность сетей канализации — свыше 24,3 км.

Внесенные в проект изменения касаются планировочной организации земельного участка, организации самого строительства, систем электроснабжения и мероприятий по охране окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Ростовской области запланирован ремонт очистных сооружений. На эти цели выделят 26 млн рублей.