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Суды Москвы изучат дела о нарушениях при продаже товаров первой необходимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В московские суды поступили материалы о нарушениях, связанных с продажей товаров, которые не относятся к продукции первой необходимости. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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«В суды поступили четыре материала по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Один материал возвращен ввиду неполноты представленного материала, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Этот материал составлен в отношении ООО «Билла», он поступил в Тверской районный суд», — приводит ее заявление ТАСС.

Также Солопова отметила, что еще два материала поступили в Измайловский районный суд Москвы в отношении двух индивидуальных предпринимателей. Обоим вменяется реализация товаров, не включенных в перечень товаров первой необходимости, утвержденный указом мэра от 05.03.20 12-УМ.

Рассмотрение этих дел назначено на 12 мая.

Еще один материал пока просто зарегистрирован Люблинским судом, добавила представитель Мосгорсуда.

Ранее 14 апреля стало известно, что в Москве за последние три дня за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки.

Ужесточение административных наказаний для предпринимателей связано с тем, что период с 30 марта по 30 апреля объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим в связи с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением коронавирусной инфекции. Исключение составляют магазины, продающие товары первой необходимости, продуктовые, зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках в районе касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра. Магазины, продающие товары не первой необходимости, должны быть закрыты.

1 апреля Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. Организации будут штрафовать на суммы до 500 тыс. рублей. Если нарушение повлечет за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, для ИП или должностных лиц штраф может составить до 500 тыс., для предприятий — до 1 млн рублей.

29 марта правительство Москвы объявило об обязательном режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома). Впоследствии власти столицы были вынуждены ужесточить административные наказания и ввести штрафы за нарушения самоизоляции, так как многие не соблюдали режим самоизоляции. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.

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