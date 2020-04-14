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Игорный бизнес исключили из критериев отбора системообразующих предприятий

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Сфера игорной деятельности исключена из обновленных критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

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В прежний проект перечня букмекерская компания «Фонбет» попала на основании предложений Федеральной налоговой службы по критериям, разработанным в 2015 году. «Проект перечня системообразующих предприятий был сформирован исходя из критериев отбора, разработанных в 2015 году», — объяснили в министерстве. В итоге букмекерская компания попала в список на основе заявленных показателей.

Ранее Генеральная прокуратура поручила Минэкономразвития проверить, на каких основаниях букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий. Поручение отдано Минэку, поскольку ведомство отвечает за формирование списка организаций, подлежащих включению в перечень.

13 апреля на сайте Минэкономразвития были представлены критерии и порядок отбора в перечень системообразующих предприятий.

Ведомство сообщило, что разработало критерии системообразующих предприятий в 72 различных отраслях 11 апреля. Включение компаний в этот список позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки. Однако отмечалось, что попадание в этот список не гарантирует автоматического доступа к льготам.

Ранее стало известно, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин обещал регулярно представлять отчеты президенту России Владимиру Путину о поддержке граждан и экономики на фоне распространения этой инфекции.

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