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Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 12 тыс.

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Количество пациентов, скончавшихся в Великобритании от коронавируса, за последние сутки увеличилось на 778 и достигло в общей сложности 12 107. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социального обеспечения королевства.

«По состоянию на 9:00 14 апреля, было проведено 382 650 тестов, из которых 14 982 — 13 апреля. <...> Положительный результат дали 93 873 тестов. По состоянию на 17:00 13 апреля, в Великобритании 12 107 госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались», — отметили в ведомстве.

13 апреля сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано 1,94 млн случаев заражения коронавирусом, 121,9 тыс. пациентов скончались, 460,5 тыс. человек выздоровели.

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