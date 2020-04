Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 12 тыс.

Количество пациентов, скончавшихся в Великобритании от коронавируса, за последние сутки увеличилось на 778 и достигло в общей сложности 12 107. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социального обеспечения королевства.

«По состоянию на 9:00 14 апреля, было проведено 382 650 тестов, из которых 14 982 — 13 апреля. <...> Положительный результат дали 93 873 тестов. По состоянию на 17:00 13 апреля, в Великобритании 12 107 госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались», — отметили в ведомстве.

As of 9am 14 April, 382,650 tests have concluded, with 14,982 tests on 13 April.



302,599 people have been tested of which 93,873 tested positive.



As of 5pm on 13 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 12,107 have sadly died. pic.twitter.com/xK3AdMiVZC