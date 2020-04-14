Правозащитники узнали о 800-й казни в Саудовской Аравии за пять лет

За последние пять лет число смертных казней в Саудовской Аравии удвоилось, сообщила во вторник, 14 апреля, международная правозащитная организация Reprieve, добивающаяся отмены смертной казни в мире.

По данным организации, в период с 2009 по 2014 год в королевстве было совершено 423 казни.

«С тех пор, как нынешний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд взошел на престол в конце января 2015 года, число казней увеличилось почти вдвое», — говорится в публикации.

Отмечается, что 8 апреля была совершена 800-я по счету за последние пять лет казнь.

В Reprieve также добавили, что на данный момент исполнения смертного приговора в тюрьмах страны ожидают по меньшей мере 13 несовершеннолетних.

«Западные партнеры королевства должны потребовать от него прекратить казни детей и политических оппонентов, рискуя в противном случае стать молчаливыми пособниками вопиющего нарушения международного права», — подчеркнули в организации.

В прошлом году международная неправительственная организация Amnesty International сообщила, что число казней сократилось в мире в 2018 году на 31% и, таким образом, достигло минимума за десятилетие.

Тем не менее в некоторых государствах в 2018 году был зафиксирован рост числа казней. В этот список вошла и Саудовская Аравия, где за 12 месяцев было исполнено 149 смертных приговоров.