Историко-патриотический проект для школьников запустили в Самаре

В Самаре дети и педагоги принимают участие в историко-патриотическом проекте «Гордись той землей, что взрастила тебя», посвященном 75-летию Победы. Его целью является привлечение внимания к историческим и памятным местам трудового подвига жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.

Инициатором является учитель английского языка Юлия Андреева. Школьники изучали документальные материалы и посещали музеи региона. Одним из результатов работы стал сборник-путеводитель в печатной и электронной версиях, пишет НИА «Самара».

Особенностью проекта является создание экскурсионных карт памятных мест Самары (Куйбышева), посвященных Великой Отечественной войне. А также создание видео- и аудиоверсий экскурсий, адаптированных для людей с проблемами слуха и зрения.