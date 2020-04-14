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Хоккеист Шестеркин рассказал о последствиях ДТП в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/Joshua Sarner/Icon Sportswire
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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что испытывает дискомфорт при перемещении на автомобиле после того, как 23 февраля он вместе с одноклубником нападающим Павлом Бучневичем попал в аварию в Бруклине.

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«На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем, возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. И даже сейчас, когда езжу, у меня как будто паника начинается. Что кто-то внезапно перестроится. Или еще что-то произойдет. Так что стараюсь аккуратненько в крайнем ряду ехать. И постоянно на тормозе ногу держу», – сказал Шестеркин в интервью газете «Спорт-Экспресс».

ДТП с автомобилем российских хоккеистов произошло по вине другого участника движения. Шестеркин и Бучневич были пристегнуты, в их машине сработали подушки безопасности. Сам инцидент 24-летний вратарь «Рейнджерс» описал как «неудачное стечение обстоятельств».

«Человек внезапно выехал на встречку. Не знаю, может, он нас не видел или под чем-то был. Резко начал разворачиваться. Я в последний момент успел выкрутить руль вправо. И по касательной от него мы под вторую машину попали», — рассказал спортсмен.

В аварии Бучневич отделался незначительными травмами, а Шестеркин повредил ребро. При этом вратарь не может вспомнить момент удара из-за шока.

По словам голкипера, во время восстановления он выполнял все предписания доктора — пил специальные напитки, таблетки, ходил на массаж и делал определенные упражнения. При этом главной проблемой спортсмен назвал психологический барьер после возобновления тренировок.

«В первое время думал, что если мне в это место попадут, будет очень неприятно. Потом уже пару раз бросили, и я понял, что всё будет нормально», — добавил вратарь.

Шестеркин родился в Москве и начинал карьеру в «Спартаке». В КХЛ он также выступал за СКА, входил в состав команды олимпийских атлетов из России на победной Олимпиаде-2018. Летом 2019 года голкипер уехал в Северную Америку, где выступает за «Рейнджерс» и фарм-клуб команды из Нью-Йорка — «Хартфорд Вулф Пэк».

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