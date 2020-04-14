Человеческие останки 8-летней давности обнаружили в канализации в Одинцово

Человеческие останки восьмилетней давности обнаружили в канализационном колодце в Одинцово. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Организована доследственная проверка.

«13 апреля в Одинцовском городском округе в канализационном колодце обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около восьми лет», — говорится в сообщении.

Пока личность погибшего не установлена, передает НСН. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

5 апреля сообщалось, что в московской квартире были обнаружены мумифицированные тела двух сестер пенсионного возраста, которые пролежали там полтора года.