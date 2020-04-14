Прямой эфир

Человеческие останки 8-летней давности обнаружили в канализации в Одинцово

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Человеческие останки восьмилетней давности обнаружили в канализационном колодце в Одинцово. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Организована доследственная проверка.

«13 апреля в Одинцовском городском округе в канализационном колодце обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около восьми лет», — говорится в сообщении.

Пока личность погибшего не установлена, передает НСН. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

5 апреля сообщалось, что в московской квартире были обнаружены мумифицированные тела двух сестер пенсионного возраста, которые пролежали там полтора года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер
Останки неизвестного солдата нашли жители Орловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020