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Власти Пензенской области не исключили закрытия кладбищ

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В Пензенской области могут ввести временный запрет на посещение кладбищ. Это необходимо как мера против распространения коронавируса, чтобы жители региона не приходили на кладбища на Пасху и Радоницу.

Об этом журналистам сказал глава региона Иван Белозерцев. По его словам, которые приводит ИА «Пенза-пресс», чтобы у человека «было больше времени на этом свете, важно сейчас не приходить на кладбище». Губернатор при этом отметил, что решение о закрытии кладбищ, кроме организации захоронений, приняли во многих субъектах.

В Пензенской области ранее было принято решение о закрытии для посещения всех храмов в период с 15 по 19 апреля.

14 апреля сообщалось о введении в Свердловской области запрета на посещение кладбищ и на массовые мероприятия, в том числе религиозные.

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