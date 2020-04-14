Ухудшение погодных условий ожидается в Севастополе

Жителей Севастополя предупредили об ухудшении погодных условий. Порывы ветра могут повредить линии электропередач.

По данным синоптиков, 15 апреля в Севастополе ожидается дождь. Скорость северо-западного ветра будет достигать 13-18 м/с. Порывы ветра могут привести к обрыву ЛЭП, падению деревьев, а также разрушению слабоукрепленных конструкций. Об этом сообщает газета «Новый Севастополь».

Спасатели просят жителей города соблюдать правила безопасности при нахождении на улице. При штормовом ветре следует оставаться в помещениях. При этом с 1 апреля в Севастополе действует режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Крыму в середине недели ожидается резкое похолодание с сильными дождями.