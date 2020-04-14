Прямой эфир

Ухудшение погодных условий ожидается в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Севастополя предупредили об ухудшении погодных условий. Порывы ветра могут повредить линии электропередач.

По данным синоптиков, 15 апреля в Севастополе ожидается дождь. Скорость северо-западного ветра будет достигать 13-18 м/с. Порывы ветра могут привести к обрыву ЛЭП, падению деревьев, а также разрушению слабоукрепленных конструкций. Об этом сообщает газета «Новый Севастополь».

Спасатели просят жителей города соблюдать правила безопасности при нахождении на улице. При штормовом ветре следует оставаться в помещениях. При этом с 1 апреля в Севастополе действует режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Крыму в середине недели ожидается резкое похолодание с сильными дождями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморском крае прогнозируют «температурные качели»
Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020