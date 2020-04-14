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Мутную воду в Волгограде специалисты сочли безопасной

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Роспотребнадзор Волгограда пришел к выводу, что отклонения по мутности и цветности не влияют на безопасность воды. Они появились из-за паводка.

Как заявила глава ведомства по Волгоградской области Ольга Зубарева, слова которой приводит ИА «НовостиВолгограда.Ру», несмотря на мутность и желтоватый оттенок, вода соответствует нормам по всем микробиологическим показателям.

Доочистка до привычного прозрачного состояния допустима, но для этого необходимо применять особые реагенты. Поэтому такая вода не улучшит состояние здоровья самих жителей города, уверена Зубарева. Роспотребнадзор и «Концессии водоснабжения» приняли решение оставить все, как есть.

13 апреля сообщалось, что «Горводоканал» Пскова проведет экспертизу воды в городе после многочисленных жалоб псковичей на ее неприятный запах и вкус. Специалисты не исключают, что качество воды могло ухудшиться, в том числе, из-за ограничительных мероприятий по профилактике коронавируса. Потребление воды резко сократилось, что привело к ее застою в водопроводных сетях.

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