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Новые спецмашины закупят для автопарка псковских пожарных

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Псковское управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях закупит две пожарные автоцистерны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, исполнитель должен поставить два пожарных автомобиля общего применения. Они должны быть полноприводными, что необходимо для передвижения по дорогам всех типов и пересеченной местности, пишет «Псковская Лента Новостей».

Максимальная стоимость контракта составит почти 11,7 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Подрядчик должен предоставить технику до 3 августа 2020 года.

Лесные хозяйства в Омской области получат новую технику. На эти цели направят 54,5 млн рублей. В 2020 году лесхозам требуются специализированные автомобили для доставки людей, инвентаря и оборудования к местам природных возгораний. Кроме того, требуется закупка пяти пожарных автоцистерн, пяти высокопроходимых грузовых автомобилей и двух лесопатрульных автомобилей.

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