Власти Подмосковья рассказали о порядке оформления цифровых пропусков

Власти Московской области рассказали о порядке оформления цифровых пропусков для передвижения по региону. В настоящее время жители Подмосковья могут сделать это в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

«С 15 апреля в Московской области и Москве начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» (https://uslugi.mosreg.ru/stop-covid)», — сказано в сообщении областного правительства во вторник, 14 апреля (есть у «Известий).

Отмечается, что ранее заявленный короткий номер 0250 для оформления пропусков временно не используется.

Также для получения пропуска действуют формы на едином портале госуслуг России www.gosuslugi.ru/395224/1 (для физлиц) и www.gosuslugi.ru/395373/1 (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые отправляют сведения о работающих сотрудниках).

Пропуск дает право совершать автомобильные поездки на работу, дачу или в отдаленный гипермаркет. Для поездок в медицинские учреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное число раз, а по другим причинам — не чаще двух раз в неделю.

Чтобы пойти в магазин, аптеку, погулять с домашним питомцем, вынести мусор, разрешение пока не требуется.

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в регионе усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД.

С 15 апреля все автомобили в Подмосковье будут проверять на наличие пропуска на въездах и выездах из муниципальных образований.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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