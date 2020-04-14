Госдума приняла закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

В Госдуме приняли закон о переносе дня воинской славы России — даты окончания Второй мировой войны — со 2 на 3 сентября. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива была предложена группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым. Как отметили авторы законопроекта, Вторая мировая война «стала самой кровопролитной в истории человечества, и именно советский народ понес самые тяжелые потери». Депутаты указали, что победы советского оружия над фашистской чумой сыграли решающую роль в истории не только России, но и всего человечества.

Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

Комитет по обороне считает, что предложенная формулировка символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

Дата была скорректирована в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией и днем всенародного торжества.

11 марта в МИД Польши признали главенствующую роль СССР в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы советского народа. При этом страны по-разному оценивают обстоятельства начала войны, в частности, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.