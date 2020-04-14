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Зону возможного подтопления при паводке назвали в Хабаровском крае

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Уровень воды в реках Хабаровского края начал превышать неблагоприятные отметки. В зоне возможного подтопления находятся населенные пункты, дороги и сельскохозяйственные угодья.

По данным за 14 апреля, пойма реки Уссури в Бикинском и Вяземском районах затоплена на глубину 0,7–2,1 м. В селе Кукелево уже подтоплены некоторые дороги и приусадебные участки. У села Венюково интенсивность подъема уровня воды составляет 137 см в сутки. К 15 апреля уровень воды составит 520–570 см, опасным считается уровень воды в 520 см. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

До 16 апреля возле села Новосоветского вода поднимется до отметок 650–720 см. Опасные явления начинаются при отметке 700 см.

В зоне возможного подтопления находятся села Венюково, Забайкальское, Черняево, Аргунское и Невельское.

На реке Амур начались подвижки ледового полотна. Возле Хабаровска при вскрытии льда уровень воды будет ниже неблагоприятного.

В регионе круглосуточно следят за паводковой обстановкой. При необходимости на реках будут проводить взрывные работы. Специалисты просят жителей Хабаровского края отказаться от выхода и выезда на лед.

Ранее сообщалось, что в Якутии к весеннему паводку подготовили более 230 пунктов временного размещения граждан.

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