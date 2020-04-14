Шесть ледовых переправ закрыли в Иркутской области

В Иркутской области прекратили работу шесть ледовых переправ за сутки. Специальные комиссии признали, что дальнейшая эксплуатация дорог по льду невозможна.

По данным МЧС, закрылись ледовые переправы в Катангском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Мониторинг состояния льда на переправах проводится ежедневно, их закрытие производят в случае ухудшения обстановки.

На текущий момент продолжают работать четыре переправы. Одна переправа соединяет Бодайбо и Бисягу через реку Витим в Бодайбинском районе. Еще три переправы действуют в Катангском районе на реках Нижняя Тунгуска и Непа.

Ранее сообщалось, что все ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае.