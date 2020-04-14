Песков рассказал о здоровье президента России

Здоровье президента России Владимира Путина нормальное. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всё нормально», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о самочувствии главы государства. По его словам, «только что завершилось» совещание у Путина по экономическим вопросам.

Совещание президент провел ранее во вторник. В этот же день на рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции Путин заявил, что для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры.

11 апреля Песков уточнил, что несмотря на то, что в последнее время Путину приходится работать гораздо интенсивнее, его здоровье отменное.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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