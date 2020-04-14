Общежитие загорелось в центре Москвы

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Об этом сообщил во вторник, 14 апреля, источник в экстренных службах столицы.

По словам источника ТАСС, поступила информация о пожаре по адресу: Жуков проезд, дом 20. «Идет эвакуация жителей», — рассказал он. В настоящий момент горит кровля двухэтажного здания старой постройки.

Данных о пострадавших и площади пожара пока нет.

13 апреля пожар возник в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники МЧС спасли пять человек, 120 человек было эвакуировано. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.