Прямой эфир

Застрявший в Орске зоопарк просит помочь прокормить животных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гастролировавший в Орске (Оренбургская область) передвижной зоопарк оказался в трудном положении после объявления режима самоизоляции. Руководство обратилось к местным жителям с просьбой помочь животным деньгами и продуктами.

«Мы держались как могли, но теперь просим нас поддержать! После долгой зимы, когда в зоопарке практически не было посетителей, усугубил положение карантин. Зоопарку сейчас очень сложно. У нас больше 40 животных, из них 30 хищников. Нечем платить зарплату и коммунальные», — говорится на странице зоопарка «Zoopark_bars_barsik» в Instagram.

Корма для животных уже заканчиваются, передает РИА «Оренбуржье». Ситуацию осложнило рождение маленьких волчат и медвежат.

Ранее сотрудники зоопарка в Брянске обратились за помощью к местным жителям. Они говорят, что у животных заканчивается корм. Из-за режима самоизоляции зверинец закрыт, билеты не продают, и, как следствие, денег становится всё меньше. Принимаются овощи, фрукты, сено, зерно, крупы, комбикорм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Животные цирка шапито застряли до мая в Подмосковье
Новосибирский зоопарк поддержат в связи с приостановкой работы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020