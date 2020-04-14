Застрявший в Орске зоопарк просит помочь прокормить животных

Гастролировавший в Орске (Оренбургская область) передвижной зоопарк оказался в трудном положении после объявления режима самоизоляции. Руководство обратилось к местным жителям с просьбой помочь животным деньгами и продуктами.

«Мы держались как могли, но теперь просим нас поддержать! После долгой зимы, когда в зоопарке практически не было посетителей, усугубил положение карантин. Зоопарку сейчас очень сложно. У нас больше 40 животных, из них 30 хищников. Нечем платить зарплату и коммунальные», — говорится на странице зоопарка «Zoopark_bars_barsik» в Instagram.

Корма для животных уже заканчиваются, передает РИА «Оренбуржье». Ситуацию осложнило рождение маленьких волчат и медвежат.

Ранее сотрудники зоопарка в Брянске обратились за помощью к местным жителям. Они говорят, что у животных заканчивается корм. Из-за режима самоизоляции зверинец закрыт, билеты не продают, и, как следствие, денег становится всё меньше. Принимаются овощи, фрукты, сено, зерно, крупы, комбикорм.