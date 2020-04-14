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Подготовку к паводку начали в Сахалинской области

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В Сахалинской области начали подготовку к прохождению паводка. В регионе действуют 22 гидрологических поста для сбора информации об обстановке на водоемах.

По данным правительства Сахалинской области, запас воды в снеге отмечается в пределах средних многолетних значений. Вскрытие рек на юге Сахалина происходит в первой половине апреля. На севере острова лед начнет сходить во второй половине апреля или начале мая. На текущий момент толщина льда на большинстве рек составляет 20–35 см, сообщает ИА SakhalinMedia.

В регионе создан финансовый резерв, а также резерв материальных ресурсов. В период паводка спланирована работа 64 оперативных групп. Комплекс принимаемых мер позволит снизить риски подтопления территорий.

При засорении русел рек возможен выход воды на низкие берега. Особая готовность к такому сценарию в Лесогорске, Покровке, Сосновке, Соколе, а также в городах Аниве и Южно-Сахалинске.

Ранее сообщалось, что к весеннему паводку в Якутии подготовили более 230 пунктов временного размещения граждан.

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