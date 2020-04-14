Прямой эфир

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь. Это следует из данных опроса топ-менеджеров компаний, опубликованных 14 апреля информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

Не у всех дома: фиксированный интернет-трафик вырос на 20-60%
Из-за нагрузки на сети качество услуг может ухудшаться, но полностью связь не пропадет, считают эксперты

По мнению 38% опрошенных, в 2020 году рост составит 10–15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%. Только 13% топ-менеджеров уверены в неизменности цен на сотовую связь.

Год назад половина респондентов предсказывала рост тарифов в пределах 10%, но в 2020-м такой ответ дали только 22%. Ранее участники рынка называли возможной причиной роста тарифов изменения в законодательстве и рост налогов, отмечает «Газета.ру».

Подорожание услуг сотовых операторов, о котором заявили социологам топ-менеджеры, возможно из-за последствий распространения коронавирусной инфекции — снижения платежеспособности населения и ухудшения экономической ситуации в целом.

Также в связи с режимом самоизоляции увеличилась нагрузка на трафик в сегменте домашнего интернета. Эта ситуация вынуждает компании увеличивать расходы на модернизацию сетей, что также усложняется падением курса рубля и задержками поставок оборудования из Китая, пишет «Федеральное агентство новостей».

В опросе приняли участие 114 федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов.

28 января Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала рост жалоб на повышение тарифов сотовых операторов. Операторы объясняли рост цен увеличением уровня потребления услуг и тратами компаний на реализацию требований законодательства и развития инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон об универсальных услугах связи
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020