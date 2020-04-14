Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь. Это следует из данных опроса топ-менеджеров компаний, опубликованных 14 апреля информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

По мнению 38% опрошенных, в 2020 году рост составит 10–15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%. Только 13% топ-менеджеров уверены в неизменности цен на сотовую связь.

Год назад половина респондентов предсказывала рост тарифов в пределах 10%, но в 2020-м такой ответ дали только 22%. Ранее участники рынка называли возможной причиной роста тарифов изменения в законодательстве и рост налогов, отмечает «Газета.ру».

Подорожание услуг сотовых операторов, о котором заявили социологам топ-менеджеры, возможно из-за последствий распространения коронавирусной инфекции — снижения платежеспособности населения и ухудшения экономической ситуации в целом.

Также в связи с режимом самоизоляции увеличилась нагрузка на трафик в сегменте домашнего интернета. Эта ситуация вынуждает компании увеличивать расходы на модернизацию сетей, что также усложняется падением курса рубля и задержками поставок оборудования из Китая, пишет «Федеральное агентство новостей».

В опросе приняли участие 114 федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов.

28 января Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала рост жалоб на повышение тарифов сотовых операторов. Операторы объясняли рост цен увеличением уровня потребления услуг и тратами компаний на реализацию требований законодательства и развития инфраструктуры.