Товарооборот между РФ и Китаем в I квартале 2020 вырос на 3,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки из РФ в КНР увеличились на 17,3%, до $16,2 млрд. Китайский экспорт в РФ упал наоборот упал на 14,6% и составил $9,1 млрд. Общая сумма товарооборота между двумя странами. составила $24,4 млрд. При этом, торговля между КНР и США за первые три месяца этого года сократилась на 20,1%.