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Часть зарплат чиновников Курганской области потратят на безработных

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить безработным, которые будут заняты на общественных работах, часть зарплаты сотрудников регионального правительства. Такую информацию он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Речь идет о людях, которые не были трудоустроены официально и потеряли свой доход. Их задействуют на общественных работах, однако в бюджете нет средств на их поддержку. «Мы с коллегами решили направить на эти цели часть денег, идущих на оплату труда госслужащих правительства Курганской области», — рассказал Шумков. Глава региона обратился к администрациям муниципалитетов с просьбой об аналогичных решениях.

Представителям малого бизнеса также обещали помощь от властей, сообщает ИА «Ура.ру». Ранее руководитель Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов озвучил данные о том, что претендующих на пособие по безработице жителей стало в несколько раз больше.

Московские власти 9 апреля начали выплачивать федеральные пособия по безработице со столичной доплатой. Программа выплат будет действовать до 30 сентября. Проверка документов и назначение выплат занимает 2–4 дня, хотя ранее этот срок составлял около 10 дней. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.

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