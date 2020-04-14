Часть зарплат чиновников Курганской области потратят на безработных
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить безработным, которые будут заняты на общественных работах, часть зарплаты сотрудников регионального правительства. Такую информацию он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Речь идет о людях, которые не были трудоустроены официально и потеряли свой доход. Их задействуют на общественных работах, однако в бюджете нет средств на их поддержку. «Мы с коллегами решили направить на эти цели часть денег, идущих на оплату труда госслужащих правительства Курганской области», — рассказал Шумков. Глава региона обратился к администрациям муниципалитетов с просьбой об аналогичных решениях.
Представителям малого бизнеса также обещали помощь от властей, сообщает ИА «Ура.ру». Ранее руководитель Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов озвучил данные о том, что претендующих на пособие по безработице жителей стало в несколько раз больше.
Московские власти 9 апреля начали выплачивать федеральные пособия по безработице со столичной доплатой. Программа выплат будет действовать до 30 сентября. Проверка документов и назначение выплат занимает 2–4 дня, хотя ранее этот срок составлял около 10 дней. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.