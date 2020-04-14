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Шесть дорог отремонтируют в Хабаровском крае по проекту «Улица Победы»

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В Хабаровском крае приведут в нормативное состояние улицы, названные в честь воинов-героев. Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в проекте заявлено более 320 объектов по всей России. Однако их количество может быть увеличено, в том числе за счет экономии на проведении конкурсных процедур в регионах. В Хабаровском крае ремонт пройдет на шести объектах, пишет ИА AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре в порядок приведут проспект Победы на участке между улицами Орехова и Культурной. В Хабаровске ремонт пройдет на улицах Шелеста, Бойко-Павлова, Богачева, Рокоссовского и 202-й воздушно-десантной бригады.

К активным работам подрядчики приступят в начале мая. Ремонт должен завершиться к ноябрю.

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