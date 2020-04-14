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Корабль викингов построят в Петербурге для фестиваля «Кауп»

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В Санкт-Петербурге члены клуба реконструкторов начали строить драккар — деревянный корабль викингов. Позже его отправят в Калининградскую область. Договор на создание заключила Калининградская региональная общественная организация «Центр исторической реконструкции «Кауп».

Специалисты уже заложили стапель. Корабль будет рассчитан на 12 пассажиров. В нем будет восемь весел. Длина корпуса превысит 9 м, а ширина — около 2 м, сообщает телеканал «78».

Морской транспорт воссоздадут в рамках международного проекта «Балтийская Одиссея — создание общего историко-культурного пространства». Он проводится совместно с «Программой приграничного сотрудничества Польша–Россия 2014–2020».

11 апреля сообщалось о запланированном на 9 мая открытии на Пискаревском кладбище филиала музея «Ленрезерв». Ремонт здания сейчас уже на финальной стадии. Не исключено, что церемония открытия пройдет в формате онлайн без посетителей.

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