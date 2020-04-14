В Приморском крае прогнозируют «температурные качели»

Переменчивая погода ожидается в Приморском крае. Синоптики прогнозируют неустойчивый температурный фон и похолодание.

Согласно прогнозам, в начале недели в большинстве районов Приморья ожидается +12…+20 градусов, лишь на восточном побережье будет не теплее +10 градусов. В середине недели ожидается резкое понижение температуры. Возможны ночные морозы до -9 градусов, в горных районах до -13 градусов. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Во второй половине недели антициклон сместится на Японское море. На Приморье надвинется теплая воздушная масса. В пятницу ожидается потепление до +12…+20 градусов.

По данным синоптиков, во Владивостоке в течение недели осадков не ожидается.