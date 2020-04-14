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Все ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае

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Последние ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае. НА водоемах в южных районах начался ледоход.

Переправы работали на реке Бурее между поселками Чегдомын и Шахтинский, а также на реке Охоте между Охотском и Новым Устьем. Инспекторы ГИМС приняли решение о закрытии автозимников. Таким образом, в Хабаровском крае не осталось работающих переправ, сообщает ИА AmurMedia.

В северных районах ледовый покров на реках еще не разрушен, тогда как в южных районах начался ледоход. После его окончания будет приниматься решение о начале движения маломерных судов. В пределах Хабаровского района навигация стартует 27 апреля.

МЧС предупреждает местных жителей, что выход на лед опасен для жизни.

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