Путин заявил о снижении потребления электроэнергии в апреле

За первые 12 дней апреля потребление электроэнергии в России снизилось на 5%. Об этом 14 апреля на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

«За первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось у нас на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности», — сказал он.

Путин отметил, что потребление энергоресурсов является одним из показателей экономики.

25 марта Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2.

На следующий день правительство России обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.Также всем, работодателям рекомендовано перевести своих сотрудников на удаленный режим работы тех сотрудников, которые имеют возможность из дома.

2 апреля Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.