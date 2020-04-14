В Большом театре рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом сотрудников

Сотрудники Большого театра, заразившиеся коронавирусом, не имеют внешних признаков заболевания. Об этом 14 апреля рассказал «Известиям» гендиректор театра Владимир Урин.

«Никто из них по сегодняшним день не имеет никаких признаков болезни. Поэтому все, кто получил положительный результат, планируют сделать на следующей неделе повторный анализ», — сказал он.

По словам Урина, в театре соблюдаются все требования безопасности, включая дезинфекцию, как до, так и после мероприятий.

Накануне стало известно, что у 34 сотрудников Большого театра обнаружен коронавирус. Отмечается, что все заболевшие работники отстранены от работы, в том числе от организации концерта «Мы вместе», и отправлены на карантин.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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