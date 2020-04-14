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В Большом театре рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом сотрудников

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Сотрудники Большого театра, заразившиеся коронавирусом, не имеют внешних признаков заболевания. Об этом 14 апреля рассказал «Известиям» гендиректор театра Владимир Урин.

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«Никто из них по сегодняшним день не имеет никаких признаков болезни. Поэтому все, кто получил положительный результат, планируют сделать на следующей неделе повторный анализ», — сказал он.

По словам Урина, в театре соблюдаются все требования безопасности, включая дезинфекцию, как до, так и после мероприятий.

Накануне стало известно, что у 34 сотрудников Большого театра обнаружен коронавирус. Отмечается, что все заболевшие работники отстранены от работы, в том числе от организации концерта «Мы вместе», и отправлены на карантин.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» 8 (800) 2000-112.

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